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  • Ukrayna, Donbas'ta yaralanan askeri nedeniyle AGİT'e nota gönderdi
28 Aralık 2020 Pazartesi 16:35 | Son Güncelleme:

Ukrayna, Donbas'ta yaralanan askeri nedeniyle AGİT'e nota gönderdi

Ukrayna, Donbas'ta yaralanan askeri nedeniyle AGİT'e nota gönderdi
AA

Ukrayna, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu yaralanan askeri nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına nota gönderdi.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ordusu mensubu bir askerin dün gece 23.00 civarında Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu yaralandığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na konuya ilişkin nota gönderildiği ifade edildi.

27 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KAPSAMLI ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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