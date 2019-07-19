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  3. Ukrayna Devlet Başkanı'ndan dikkat çeken hareket! Savunma Bakanı'nı böyle itti

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan dikkat çeken hareket! Savunma Bakanı'nı böyle itti

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan dikkat çeken hareket! Savunma Bakanı'nı böyle itti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Savunma Bakanı Stepan Poltorak’ı ittiği anın videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Savunma Bakanı Stepan Poltorak’ı neden ittiğine dair hiçbir bilgi verilmedi.

Obozrevatel gazetesi, olayın, Ukrayna liderinin, Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Ruslan Ryaboşapka ve bir kişi ile daha sohbet ettiği sırada meydana geldiğini aktardı.

Haberde, “Bir anda Zelenskiy dönerek, kendine yaklaşan Poltorak’ı kendinden uzaklaştırırcasına itiyor. Gerçi sonra videoda, Zelenskiy gülümseyerek savunma bakanının raporunu dinliyor ve hafifçe omuzuna vuruyor” dendi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Ruslan Ryaboşapka ise Zelenskiy’in savunma bakanını itmediğini, kenara çekilmesini istediğini açıkladı.

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