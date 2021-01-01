Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yılbaşı konuşmasında dikkat çeken "Türkiye" mesajı! Başkan Erdoğan'ın görüntüsü de ekrana geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halkının yeni yılını kutladığı görüntülü mesajda, 2020'de Ukrayna'nın dostluğunu pekiştirdiği ve stratejik partner olduğu ülkelere dikkat çekerek bu sözleri söylediği sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüsü de ekrana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke halkının yeni yılını kutladığı görüntülü mesajda şu ifadelere yer verdi:

“2020’de utandığımız şeyler de gururlandığımız şeyler de oldu. Unutmak istediklerimiz de unutamayacaklarımız da yaşandı”

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜNTÜSÜ DE EKRANA GELDİ

Ukrayna’nın 2020’de bazı ülkelerle dostluk ilişkilerini daha ileriye taşıdığını, kimileriyle de stratejik ortak olduğunu vurgulayan Zelenskiy’nin bu sözleri sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüsü de ekrana geldi. Videoda ayrıca Polonya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Kanada liderlerine de yer verildi.

PARTNERLERİN ARASINDA ALMANYA, ABD VE FRANSA DA VAR

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna’nın en önemli stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye olduğu belirtilmişti.

Haberin Özeti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in yeni yıl mesajındadikkat çekti.• Konu, 2020'de Ukrayna'nınveülkelere gelince ekrana'ın görüntüsü yansıtıldı.