Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin partisi Türkiye'ye yardım paketleri için teşekkür etti

Ukrayna’da Türkiye Büyükelçiliği ve Türk işadamları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara korona virüs ve Ramazan ayı sebebiyle yardım paketleri dağıttı. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin ihtiyaç sahipleri için yardım çağrısı çerçevesinde, iktidar partisinin Ternopol milletvekili Lyudmila Marchenko, DEİK İş Konseyi Başkan Yardımcısı sanayici iş insanı Rasim Bekmezci, TURKSİD Ukrayna Başkanvekili sanayici İsmail Hacıoğlu önderliğinde Türk vatandaşlarına, akraba topluluklara ve Ukraynalı vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı. Ağırlıklı olarak gıda, tıbbi malzeme ve nakdi destek içeren binlerce yardım paketi, çok sayıda ailenin yüzünü güldürdü, zor durumda kalanlara ümit ve moral kaynağı oldu.

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası dahilinde, 12 şehirde onlarca aileye yardım paketleri ulaştırıldı. Büyükelçilik tarafından da sosyal medya aracılığı ile duyurusu yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan kampanya için yaklaşık 12 şehirde yüzlerce aileye yardım paketi ailelerin kapılarına kadar ulaştırıldı. İhtiyaç sahipleri ile bire bir ilgilenildi.

“TÜRKİYE’NİN HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ”



Konu ile ilgili Ukraynalı milletvekili Lyumila Marchenko, Türkiye Büyükelçiliği ve yardımsever iş insanlarının gayretleri ile başlatılan organizasyon için memnuniyetini dile getirerek, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarda bizzat yer alırken, “Türkiye’nin her zaman Ukrayna’nın stratejik ortağı olduğu ve her zaman destek olduğu kardeş bir ülke olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gündemde olan koronavirüs vakalarının insanlara yaşattığı zorlukları Türk iş insanları sayesinde bir nebze olsun azaltmaya çalıştığımız bu günlerde verdikleri destekler ve yaptıkları yardımlar için kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İş adamlarından Rasim Bekmezci ise, “Türk insanının yardımsever yüzünü Ukraynalı dostlarımıza göstermeyi, hatta bu geleneği gelecek nesillerimize de aşılamayı planlıyoruz. Bu organizasyonda onlarca iş insanımızın emeği ve desteği bulunuyor, dolayısı ile el birliğinden kuvvet doğduğunun bir örneğini sergilediğimiz ve bu güzel manevi duygular ile bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşabildiğimiz için son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Sanayici işadamı İsmail Hacıoğlu yaptığı açıklamasında, “Büyükelçiliğimizin önderliğinde bütün Ukrayna’yı kapsayacak şekilde bir kampanya başlattık. Hem Türkiye’den hem de Ukrayna’dan karınca kararınca herkes bu yardıma bir katkıda bulundu” ifadelerini kullanarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İHA