Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Azerbaycan'a destek açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan'la son iki senedir ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Zelenskiy, Çernivtsi bölgesinde yaptığı basın toplantısında, işgalci Ermenistan ve Azerbaycan'ı diyaloğa çağırdı.

Son 2 senedir Azerbaycan'la ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın bizim toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi her zaman desteklediği gibi, biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz."

Zelenskiy, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki krizin "donmuş" bir çatışmaya dönmesini engellemek gerektiğini belirterek, sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini söyledi.