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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan seçim öncesi son miting

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan seçim öncesi son miting

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kiev’in merkezinde düzenlediği mitingde halka seslendi.

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Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin 21 Nisan’da yapılacak olan ikinci tura kalmasının ardından, ülkedeki seçim atmosferi devam ediyor. Başkent Kiev’de “Ukrayna savunması” adı altında düzenlenen mitinge eşi Marina Poroşenko ile gelen Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Ne kadar güçlüyüz, Özgürlük Meydanı sizi selamlıyorum. Buraya gelme imkanı bulabildiğiniz için hepinize ayrı ayrı minnettarım. Ukrayna’yı desteklemek için ülkemizin farklı noktalarından buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin bu özveri ve enerjiniz çok önemli. Önümüzde sadece bir devlet başkanlığı seçimi yok. Bu seçimle Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği yolunda ya devam edecek ya de her şey bitecek. Kremlin’in işgaline ve bizleri himayeleri altına almaya çalışmalarına karşı cevap verebilecek miyiz? Her şeyi bu seçim belirleyecek” açıklamalarında bulundu. 

Poroşenko’nun yanı sıra bazı politikacılar ve sanatçılar da mitingde konuşma yaptı. Bu mitingin seçimden önceki son miting olduğu düşünülüyor. 

(İHA)

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