Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko hakkında soruşturma açıldı

Kiev Bölge İdare Mahkemesi´nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Poroşenko hakkında yargıya müdahalede bulunduğu şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Açıklamada Poroşenko´nun, 2016 yılında devlet kontrolüne geçen ülkenin en büyük bankası Privatbank ile ilgili yürütülen dava sürecinde hakimlere baskı uyguladığı iddiasının incelendiği belirtildi.

Ukayna´da devlet, ülkenin en zengin isimlerinden İgor Kolomoyskiy´nin sahibi olduğu Privatbank´a 2016 yılında el koymuştu.

Ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy ile bağlantılı olduğu iddia edilen Kolomoyskiy, geçen ay Privatbank'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Zelenskiy´nin önümüzdeki haftalarda yapılacak yemin töreninde devlet başkanlığı görevini Poroşenko´dan devralması bekleniyor.

(DHA)