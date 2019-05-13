Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko hakkında soruşturma açıldı
Ukrayna Başsavcılığı, Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında yargıya müdahalede bulunduğu şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
Kiev Bölge İdare Mahkemesi´nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Poroşenko hakkında yargıya müdahalede bulunduğu şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
Açıklamada Poroşenko´nun, 2016 yılında devlet kontrolüne geçen ülkenin en büyük bankası Privatbank ile ilgili yürütülen dava sürecinde hakimlere baskı uyguladığı iddiasının incelendiği belirtildi.
Ukayna´da devlet, ülkenin en zengin isimlerinden İgor Kolomoyskiy´nin sahibi olduğu Privatbank´a 2016 yılında el koymuştu.
Ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy ile bağlantılı olduğu iddia edilen Kolomoyskiy, geçen ay Privatbank'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.
Zelenskiy´nin önümüzdeki haftalarda yapılacak yemin töreninde devlet başkanlığı görevini Poroşenko´dan devralması bekleniyor.
(DHA)