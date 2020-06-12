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  3. Ukrayna Devlet Başkanı ‘koronavirüse yakalanmak istedim' demişti: First Lady'nin testi pozitif çıktı
12 Haziran 2020 Cuma 14:53 | Son Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı ‘koronavirüse yakalanmak istedim' demişti: First Lady'nin testi pozitif çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı ‘koronavirüse yakalanmak istedim' demişti: First Lady'nin testi pozitif çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, koronavirüse yakalandı. Karantina süreci başlatılan Zelenska'nın virüsü kimden ya da hangi yolla kaptığı bilinmiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi Olena Zelenska’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aksam.com.tr’nin Ukrayna Devlet Devlet Başkanlığı Ofisi’nin resmî Telegram sayfasından edindiği bilgiye göre, Olena Zelenska’nın kendisini iyi hissetiği ve hiçbir hastalık belirtisi göstermediği öğrenildi.

Olena Zelenska’nın Ukrayna Sağlık Bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda karantinaya alındığı, Vladimir Zelenskiy ve çocuklarının koronavirüs testlerinin ise negatif çıktığı kaydedildi.

Haziran ayı başında yapılan testi negatif çıkan Olena Zelenska’nın bu süreci evinde geçirdiği ve virüsü kimden ya da hangi yolla kaptığı bilinmiyor.

“KORONAVİRÜSE YAKALANMAK İSTEMİŞTİM”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada “koronavirüsün veba olmadığını kanıtlamak için salgına yakalanmak istediğini itiraf etmişti.

Koronavirüs hastalığı sürecini bizzat kendisinin yaşamak istediğini ve insanları rahatlatmak istediğini belirten Zelenskiy, “İnsanların, bunun korkunç bir hastalık olduğunu ama depresyona gerek olmadığını, bunun veba olmadığını anlamalarını istemiştim.” diye konuşmuştu.

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