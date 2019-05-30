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30 Mayıs 2019 Perşembe 16:28 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:28

Ukrayna Başbakanı Groysman'ın istifası reddedildi

Ukrayna Başbakanı Groysman'ın istifası reddedildi

Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Başbakanı Volodımır Groysman’ın istifasını kabul etmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve başlaması ve parlamentoyu feshetmesinin ardından Başbakan Groysman istifa kararı almıştı. Groysman’ın parlamentoya sunduğu istifa kararı genel kurulda yapılan oylamayla reddedildi. Başbakanın istifasının kabulü için gerekli 226 oy sağlanamadı. Oylamada 297 milletvekilinden 97’si evet oyu verirken, 63 milletvekili karşı oy kullandı.
 
Öte yandan yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yemin töreninde parlamentonun iki ay içinde feshedilmesini ve hükümetin istifasını istemişti.

(İHA)

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