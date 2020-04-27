UFO görünümlü uydu cümbüşü

SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden önceki gün fırlatılan uydular Türkiye’de İstanbul, Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçelerinden de göründü. Vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenen uyduları pek çok kişi UFO zannetti. SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60’ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.