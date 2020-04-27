Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9724
  • 7,5425
  • 385.188
  • 98759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. UFO görünümlü uydu cümbüşü

UFO görünümlü uydu cümbüşü

UFO görünümlü uydu cümbüşü

ABD'li fütüristik girişimci Elon Musk'ın uzaya fırlattığı 60 tane Starlink uydusu peş peşe geçerek bir ışık cümbüşü oluşturdu.

SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden önceki gün fırlatılan uydular Türkiye’de İstanbul, Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçelerinden de göründü. Vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenen uyduları pek çok kişi UFO zannetti. SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60’ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. 


İsrail'de Netanyahu'ya protestolar devam ediyor

İsrail'de Netanyahu'ya protestolar devam ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

7 asırlık kentte korona sessizliği

Başkan talimat verdi! Sancaktepe'deki hastanenin son durumu