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  3. Uçurumdaki ayıyı taşlayarak düşmesine neden oldular

Uçurumdaki ayıyı taşlayarak düşmesine neden oldular

Uçurumdaki ayıyı taşlayarak düşmesine neden oldular

Hindistan’ın Keşmir bölgesinin Kargil ilçesinde ayıyla karşılaşan halkın korkarak ayıyı taşladığı ve korkan hayvanın yamaçtan aşağıya düşerek gözden kaybolduğu görüntüler tepkilere neden oldu.

Hindistan’da bir boz ayının taşlanma görüntüleri ülkede tartışmalara neden oldu. Keşmir bölgesinde çekildiği ifade edilen videoda, dik bir yamaçta sıkışmış bir ayının insanlar tarafından taşlandığı görülüyor. Taşların isabet etmesiyle dengesini kaybeden ayı, yamaçtan aşağıya düşüyor ve birkaç kayaya çarptıktan sonra hızlı akan nehre düşerek gözden kayboluyor. 
Videoyu paylaşan eski Keşmir Turizm Direktörü Mahmud Şah, olayı “korkunç” olarak yorumladı. Eski Keşmir Başbakanı Hehbuba Mufti ise görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, “Yürek parçalayıcı, insanlık dışı" yorumunda bulundu. 

İHA

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