'UCM göreve'

Libya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nasr Gita, ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’in milislerinden kurtarılan Terhune’de bulunan toplu mezarlar ve cesetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin devreye girme sorumluluğu olduğunu söyledi. İtalya Dışişleri Bakanlığı da AB ve BM’yi kast ederek “bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması” çağrısında bulundu. Öte yandan Libya’da Kızılay ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilileri Terhune’de bulunan cenazeler arasında çocukların da olduğunu açıkladı.

AB sözcüsü, “Terhune yakınlarında sekiz toplu mezarın ortaya çıkarılmasına ilişkin haberler büyük rahatsızlık vericidir” dedi.

LAVROV’DAN ABD’YE SÜRECE KATILIM ÇAĞRISI



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Libya’daki nüfuzunu bu ülkede derhal ateşkes sağlanmasını isteyen Rusya ve diğer ülkelerin çabalarına destek vermek için kullanmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD’ye daha aktif rol oynama çağrısında bulunmuştu.