  • $7,3758
  • 9,0728
  • 447.021
  • 1479.91
  • Haberler
  • Dünya
  • Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı: Ukrayna'dan İran'a tazminat çağrısı
30 Aralık 2020 Çarşamba 18:18 | Son Güncelleme:

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı: Ukrayna'dan İran'a tazminat çağrısı

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı: Ukrayna'dan İran'a tazminat çağrısı
AA

Ukrayna, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçakta hayatını kaybedenlerin ailesine ödenecek tazminatın müzakere yoluyla belirlenmesini istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçakta hayatını kaybedenlerin ailesine ödenecek tazminatın taraflar arasında müzakereler sonucu belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Nikolenko, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, bu trajediye sebep olan nedenlerin aydınlatılması ve sorumluların adalete teslim edilmesinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Tazminat miktarının taraflar arasında müzakereler sonucu belirlenmesi gerektiğini aktaran Nikolenko, miktar konusunda uluslararası düzeyde yaşanmış benzer trajedilerin inceleneceğini belirtti.

Nikolenko, ekim ayındaki görüşmeler kapsamında alınan kararların halen İran tarafından uygulanmadığına dikkati çekerek ülkesinin halen İran'dan kazaya ilişkin teknik rapor beklediğini vurguladı.

İran, bugün hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar (1,1 milyon Türk lirası) tazminat ödeme kararı almıştı.

- UÇAKTAKİ 176 KİŞİDEN KURTULAN OLMAMIŞTI

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

<p class='MsoNormal'>Şimdilerde Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen için çekilen İşte Benim Masalı

Dolgu mu, filtre mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Film sahnesi değil gerçek! Operasyona 110 polis katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.