Uçakta tuhaf olay... Yolcular şaşkına döndü

Yolcu Veronica Lloyd tuhaf olayın videosunu yakaladı. Videoda Southwest Airlines şirketinin uçuş görevlisinin uçağa biniş sırasında yolcuların el bagajlarını koyduğu kabin bagajında uzandığı görülüyor.

Southwest Airlines’ın sözcüsünün Daily Mail’e verdiği demeçte, “Southwest çalışanları mizah anlayışlarını ve özgün kişiliklerin göstermekle bilinirler. Bu olayda uçuş görevlilerimizden biri uçağa biniş sırasında müşterilere eğlenceli küçük bir yaşatmak istemiş” dedi.