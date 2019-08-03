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  3. Uçakta tuhaf olay... Yolcular şaşkına döndü

Uçakta tuhaf olay... Yolcular şaşkına döndü

Uçakta tuhaf olay... Yolcular şaşkına döndü

Uçuş görevlileri tipik olarak eğerbir şeyler ters giderse yolcular için ilk uğranacak ilk limandır. Bu yüzden ABD uçuşunda yer alanlar için kabin ekibinden birinin kabin bagajında gizlendiğini keşfetmek biraz şaşırtıcıydı.

Yolcu Veronica Lloyd tuhaf olayın videosunu yakaladı. Videoda Southwest Airlines şirketinin uçuş görevlisinin uçağa biniş sırasında yolcuların el bagajlarını koyduğu kabin bagajında uzandığı görülüyor. 

Southwest Airlines’ın sözcüsünün Daily Mail’e verdiği demeçte, “Southwest çalışanları mizah anlayışlarını ve özgün kişiliklerin göstermekle bilinirler. Bu olayda uçuş görevlilerimizden biri uçağa biniş sırasında müşterilere eğlenceli küçük bir yaşatmak istemiş” dedi.

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