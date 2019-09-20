Twitter'dan flaş 'Kaşıkçı cinayeti' hamlesi! Hesabını askıya aldı



Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetini gerçekleştiren timin lideri olduğu öne sürülen Suud El-Kahtani'nin Twitter hesabı askıya alındı. Twitter, Suud El-Kahtani’nin hesabının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan yönetildiği belirlenen 267 hesabı iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen hesapların Katar ile İran’ı hedef aldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmanlarından biri olan Suud El-Kahtani'nin geçtiğimiz Ağustos ayında öldüğü iddia edilmişti.