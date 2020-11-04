04 Kasım 2020 Çarşamba 23:41 | Son Güncelleme:
Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un hesabını askıya aldı
Sosyal medya devi Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını askıya aldı.
Sosyal medya platformu olan Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un resmi hesabını askıya aldı.
Twitter Kuralları'nı ihlal etmesi sonucu hesabın kapatıldığı uyarısı hesabın girişinde yer alıyor.
Twitter, kendi belirlediği Kurallar çerçevesinde, hesapları askıya alıp gerek gördüğü zamanlarda hesapları tümüyle silebilmektedir.