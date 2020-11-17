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  • Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in hesabını askıya aldı
17 Kasım 2020 Salı 23:51 | Son Güncelleme:

Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in hesabını askıya aldı

Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in hesabını askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabını askıya aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev’in Twitter hesabı askıya alındı.

Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Haciyev’in hesabının askıya alınma nedeni henüz bilinmiyor.

Haciyev, Twitter hesabından Ermenistan ile devam eden çatışmalar sırasında paylaştığı bilgilerle yakından takip ediliyordu.

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