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  3. TV sunucusundan tepki çeken sivrisinek açıklaması

TV sunucusundan tepki çeken sivrisinek açıklaması

TV sunucusundan tepki çeken sivrisinek açıklaması

Fransız TV sunucusu ve hayvan hakları savunucusu Aymeric Caron, 'Sivrisinekleri öldürmeyin. Bunun yerine çocuklarını beslemeleri için ihtiyaç duydukları kanı siz bağışlayın.' dedi.

Hayvan hakları aktivisti Aymeric Caron, hayvan hakları savunuculuğu yapan Komodo TV'ye herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. Caron, ''Biz 'türcülük karşıtı (Anti-Speciesist)' insanlar, tüm türlerin eşit muamele görmesini istiyoruz.'' dedi.
 
Sivrisineklerin gelişmekte olan yumurtaları proteine ihtiyaç duyduğuğundan bu canlıların avlandığını söyleyen Caron, sivrisineklerin sadece bebeklerini beslemeye çalıştığını belirtti. Caron, aslında ısırılanların sadece bebeklerini besleme çabasındaki bir anne tarafından ısırıldığını ve bu annenin hayatını riske atmaktan başka çaresi kalmadığını savundu.
 
Afrikada'ki sıtma hastalığı nedeniyle burada yaşayanlar hariç herkesin ısıran sivrisineklere dokunmaması gerektiğini söyleyen Caron, ''Bebeklerini beslemek isteyen bir anneye kan bağışı yapmak drama değildir.'' dedi
 
Caron, ısırılmak istemeyen kişilere citronella, lavanta yağı veya sarımsak gibi doğal kovucular kullanmalarını önerdi.
 
TEPKİ YAĞDI
 
Caron'un sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Caron'un açıklaması için 'aptalca' veya 'sorumsuzca' değerlendirmesinde bulundu.
 
Alay ve hiciv malzemesi olan konuşma sonrasında Caron, yaptığı yorumları savundu ve görüntülerdeki tavsiyelerin yalnızca anti-türcü bir kitleye yönelik olduğunu söyledi.
 
TÜRCÜLÜK VE ANTİ-TÜRCÜLÜK
 
Türcülük ya da Spesisizm (Speciesism) kısaca, canlı bireylere sadece ait oldukları türden ötürü farklı değer atfedilmesini savunur.
 
Görüşün karşıtıları tarafından yeni yeni kullanılan 'Anti-Spesisizm' terimi ise, insanoğlunun 'üstün tür' muamelesi görerek diğer canlıları sömürdüğünü ve bütün türlerin eşit muamele görmesi gerektiği düşüncesinin karşılığıdır. 

(star.com.tr)

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