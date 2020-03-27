Tüyler ürperten senaryo! 40 milyon kişi ölebilirdi

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’de görülen koronavirüs dünya genelinde 500 binin üzerinde insana bulaşmış durumda.

160’ın üzerinde ülkede görülen COVID-19 nedeniyle 24 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Bugün pek çok ülke uçuş yasakları ve sosyal izolasyon gibi önlemler almış durumda. Peki bu önlemler alınmasaydı ne olurdu? İngiliz bilim insanları bu soruya cevap veren bir araştırma yayınladı.

İngiltere’de yapılan bir çalışma sosyal mesafe gibi önlemlerin alınmaması durumunda salgının hangi boyuta ulaşabileceğini gözler önüne serdi.

Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından Imperial Collage London’da görev alan bilim insanlarına göre, salgına karşı dünyanın dört bir yanında uygulamaya konulan önlemler olmasaydı virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 40 milyona ulaşabilirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu durumda hayatını kaybeden her iki kişiden birinin ABD’den çıkacağı hesaplandı.

Böyle bir senaryoda İngiltere’deki can kaybının ise 500 bine yaklaşabileceği öne sürüldü.

(Ntv)