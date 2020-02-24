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  3. Türklere ait 3 mekana daha saldırı

Türklere ait 3 mekana daha saldırı

Türklere ait 3 mekana daha saldırı

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau’da 4’ü Türk 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan nargile bar saldırılarından iki gün sonra, bu kez Stuttgart’taki bir nargile bara silahlı saldırı düzenlendi.

Barın sahibinin Türk olduğu öne sürülürken, mermilerden biri bar tezgahına isabet etti, biri de girişteki camı delip geçti. Boş binada ölen ya da yaralanan olmazken savcılık soruşturma başlattı. Ayrıca Saxon eyaletine bağlı Döbeln’deki bir kebapçı ve bir barın da kundaklandığı öğrenildi. Bu mekanların da boş olması sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadı. Dün Hanou’da ırkçı teröre karşı yüzlerce kişi yürüdü.

AFD ÇİZGİYİ AŞTI 

Irkçı cinayetlere halkın tepkisi sürerken, Almanya İçin Alternatif (AfD) adlı aşırı sağcı partinin Hessen eyaleti milletvekili Rainer Hahn, saldırıda yaşamını yitirenleri ve nargile bar sahiplerini suçladı. Hahn, “Nargile barları zaten kimse sevmiyor” dedi.

SOFYA’DA IRKÇILAR YÜRÜDÜ

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ırkçı ve aşırı milliyetçiler meşaleli gösteri düzenledi. Üyelerinin çoğunluğunu aşırı milliyetçilerin oluşturduğu Bulgaristan Ulusal Birliği’nin (BNS) üyeleri 13. kez “Lukovmarş” gösterisini düzenledi.


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