Türkiye'yi tehdit tasarısı geçti

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, 10 Mayıs’ta sunulan ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması halinde F-35 programından çıkarılması çağrısı yapan karar tasarısını kabul etti. Kararda, Türkiye’ye S-400 silah sistemi alımını iptal etmesi çağrısı yapıldı. Her iki partiden Kongre üyelerinin destek verdiği tasarı oturumun sonunda yapılan toplu oylamada kabul edildi. Türkiye’nin S-400 sistemi almasının Amerika ve NATO müttefiklerinin güvenliğine zarar verdiğini, Türk- Amerikan ilişkilerine zarar verdiği ve bu alımın Türkiye’nin F-35 üretimine katılma ve bu uçakları filosuna alma planıyla uyumsuz olduğu belirtiliyor.

F-16 VE HELİKOPTERLER

Oturumda söz alan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, bir NATO üyesi ülkenin bile bile birliği tehlikeye atamayacağını savunarak"İkisi birden olmaz. Bir NATO üyesi ülke Rus ekipmanı satın alamaz” dedi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi Üyesi Michael McCaul de “S-400 sistemini satın alması halinde Kongre, Türkiye’nin F-35 programına katılımına artık destek vermeyecek. Türkiye’nin gittiği yolu düzeltmesini ve daha iyi seçimi yaptığını görmek istiyoruz” şeklinde tehditkar bir dil kullandı. Tasarı metninde F-35 programı dışında olası yaptırımlardan etkilenebilecek savunma teçhizatı programları arasında Patriot hava ve füze savunma sistemi, CH-47F Chinook helikopterleri, UH-60 Black Hawk helikopterleri ve F-16 uçakları var. Kongre, Türkiye Dostluk Grubu’nun eş başkanlarından Cumhuriyetçi Steve Chabot da, “Bu aşamaya gelmemesini ummuştum. Ne yazık ki Türkiye’nin S-400 alımı ilişkilere zarar veriyor" dedi.

KARŞIT FAALİYETLER ARTTI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, tasarıyla ilgili yaptığı açıklamada ABD’deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını, F-35'lerle ilgili alınan bu son kararın da bunun en yeni göstergesi olduğunu söyledi. Öte yandan bu tasarının bir benzeri, geçen yıl Rahip Brunson davası sürerken de şantaj malzemesi olarak kullanılmıştı.

KKTC İÇİN ÇİRKİN 'İŞGAL' İFADESİ

Tasarıda “Türkiye Amerika ile önemli bölgesel çıkarları paylaşmasına karşın, Rusya ve İran’la işbirliği içinde olması, Kuzey Kıbrıs’ı işgali, demokratik normlar ve kurumlardan uzaklaşması, özgür basına yönelik saldırılar, ABD vatandaşlarının ve ABD Büyükelçilik çalışanlarının haksız şekilde gözaltında tutulması ABD ve Türkiye ilişkileri için sorunludur” şeklinde çirkin ifadeler yer aldı.

Pentagon Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderebilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’la gerilimin arttığı bir dönemde Ortadoğu’ya yaklaşık 10 bin ek asker gönderme talebini değerlendiriyor. Karşılıklı sert açıklamalarla gerilen Tahran ve Washington hattında ABD bölgede asker sayısını arttırma talebi ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM)’dan geldi.. Reuters’e konuşan bir üst düzey askeri yetkili Pentagon’un talebi değerlendirdiğini ve ilk 5 bin askerlik grubun gönderilmesi için hazırlanan talebin Beyaz Saray’a her an sunulabileceğini açıkladı.