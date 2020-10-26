Türkiye'yi şikayet etmediği bir Hindistan kalmıştı! Paşinyan'dan "ateşkesi biz bozmadık" yalanı

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'yi şikayet etmediği bir Hindistan kalmıştı. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermesinden rahatsız olan Paşinyan, "Paralı askerler ve teröristler de Türkiye tarafından çatışma bölgesine getirildi." sözlerini sarfederek, asılsız iddialarda bulundu.

Sabah'ta yer alan haberde Hint basınından Wion News'e konuşan Paşinyan, Hindistan dahil uluslararası toplumun "Karabağ'ın varoluşsal tehdidi altında olduğunu" görmesi gerektiğini savundu.

"ATEŞKESİ BİZ BOZMADIK" YALANI

Paşinyan, ateşkesi ihlal eden tarafın Ermenistan olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışarak, "Ateşkes anlaşması bağlamında Ermenistan ateşkese saygı gösterdi, Azerbaycan saygı göstermedi." dedi.

"TÜRKİYE PARALI ASKERLER GETİRDİ"

Ankara'nın Bakü'ye desteğini dile getirmesinden rahatsız olan Paşinyan, "Paralı askerler ve teröristler de Türkiye tarafından çatışma bölgesine getirildi." sözlerini sarfederek, asılsız iddialarda bulundu.

"PAKİSTAN'DAN PARALI SAVAŞÇILAR GELDİ"

Çaresizlik içinde olduğu görülen Ermenistan Başbakanı, gerçeği yansıtmayan sözlerini, "Karabağ bölgesinde çıkan savaşa Pakistan'dan silahlı savaşçıların katıldığı bilgisine sahibiz." şeklinde sürdürdü.