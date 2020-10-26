  • $8,0429
  • 9,5008
  • 491.965
  • 1176.34
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Türkiye'yi şikayet etmediği bir Hindistan kalmıştı! Paşinyan'dan "ateşkesi biz bozmadık" yalanı
26 Ekim 2020 Pazartesi 12:14 | Son Güncelleme:

Türkiye'yi şikayet etmediği bir Hindistan kalmıştı! Paşinyan'dan "ateşkesi biz bozmadık" yalanı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da ilerleyişini sürdürürken Nikol Paşinyan da uluslararası medyada ülkesini haklı gösterme çabası içinde her türlü yalanı söylemeye devam ediyor. Nikol Paşinyan'ın Türkiye'yi şikayet etmediği bir Hindistan kalmıştı..

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'yi şikayet etmediği bir Hindistan kalmıştı. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermesinden rahatsız olan Paşinyan, "Paralı askerler ve teröristler de Türkiye tarafından çatışma bölgesine getirildi." sözlerini sarfederek, asılsız iddialarda bulundu.

Sabah'ta yer alan haberde Hint basınından Wion News'e konuşan Paşinyan, Hindistan dahil uluslararası toplumun "Karabağ'ın varoluşsal tehdidi altında olduğunu" görmesi gerektiğini savundu.

"ATEŞKESİ BİZ BOZMADIK" YALANI

Paşinyan, ateşkesi ihlal eden tarafın Ermenistan olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışarak, "Ateşkes anlaşması bağlamında Ermenistan ateşkese saygı gösterdi, Azerbaycan saygı göstermedi." dedi.

"TÜRKİYE PARALI ASKERLER GETİRDİ"

Ankara'nın Bakü'ye desteğini dile getirmesinden rahatsız olan Paşinyan, "Paralı askerler ve teröristler de Türkiye tarafından çatışma bölgesine getirildi." sözlerini sarfederek, asılsız iddialarda bulundu.

"PAKİSTAN'DAN PARALI SAVAŞÇILAR GELDİ"

Çaresizlik içinde olduğu görülen Ermenistan Başbakanı, gerçeği yansıtmayan sözlerini, "Karabağ bölgesinde çıkan savaşa Pakistan'dan silahlı savaşçıların katıldığı bilgisine sahibiz." şeklinde sürdürdü.

<p>Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin işareti i

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hobi olarak deve kuşu yetiştiren oyuncakçı, talep artınca çiftlik kurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Denizli'de

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.