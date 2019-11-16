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  3. Türkiye'yi savunan adaya AB'den onay çıkmadı

Türkiye'yi savunan adaya AB'den onay çıkmadı

Türkiye'yi savunan adaya AB'den onay çıkmadı

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterilen Macar aday Varhelyi, Türkiye’yi savunduğu için onay alamadı.

Macaristan’ın Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi, 3 saat süren mülakatın ardından Avrupa parlamenterlerinin onayını alamadı. Varhelyi, oturumda, “Türkiye’ye mali yardımları tamamen kesme taraftarı değilim zira Türk toplumuyla iletişim halinde olmamızı sağlıyor” dedi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerinin donmuş vaziyette olduğunu hatırlatan Varhelyi, “Türkiye ile müzakerelerin tamamen durdurulup durdurulmaması komisyonun tek başına karar verebileceği bir konu değil” dedi. AB kurallarına harfiyen uyacağını da ifade eden Varhelyi, parlamenterleri ikna edemedi. Bazı parlamenterler, “Türkiye’nin son yıllarda birçok uluslararası kuralları ciddi anlamda ihlal ettiği”ni öne sürerek Varhelyi’nin Ankara’yı destekleyen Orban hükümetinden etkilenmeyeceğini ispatlamasını talep etti. Milletvekilleri, daha sonra Varhelyi’ye ilave yazılı sorular göndereceklerini ve kararlarını yanıtların ardından vereceklerini duyurdu.


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