Türkiye'yi kötüleyecekti... Hafter'in şairi tam o anda kendini yerde buldu!
Libya'da şiir okuyan darbeci Hafter'e bağlı orduda görev alan bir kişi, Türkiye aleyhindeki mısralara geldiğinde birden yere yığıldı.
İddiaya göre görüntüler, Libya'da darbeci Hafter'e bağlı silahlı militanların düzenlediği bir organizasyonda çekildi.
Türkiye'yi kötüleyecekti... Hafter'in şairi tam o anda kendini yerde buldu!
Görüntülerde, şiir okuyan bir kişi Türkiye bölümüne gelince birden bire yere yığıldı.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Türkiye'ye dil uzatmak isterken yere yığılan adamla ilgili 'İlahi adalet' yorumları yapıldı.