Türkiye'yi hedef alan Yunanistan zor durumda: İkinci stratejik limanı da elden çıkarıyor

Ekonomik krizin içinden bir türlü çıkamayan Yunanistan ikinci stratejik limanı olan Skaramanga'yı da elden çıkarıyor. ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu.



DHA'da yer alan haberde, ABD’nin hedefinin Avrupa’nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edildi.

6. FİLONUN BAKIM MERKEZİ OLACAK

ABD’nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan’daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan’daki tersaneleri de 6. Filo’nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor

İLK GÖRÜŞME WASHİNGTON’DA YAPILDI

Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington’da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.