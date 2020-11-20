Türkiye'yi eleştiriyorlardı! Polisten Alman vekile ters kelepçe

Almanya’nın başkenti Berlin’de, federal hükümetin koronavirüs salgını için izlediği politika protesto edildi. Protesto sırasında maske takma kuralına uymayan ve polise direnen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Karsten Hilse gözaltına alındı. Hilse’nin polis tarafından yere yatırıldığı ve ters kelepçelendiği görülürken bağırdığı duyuldu. Hilse daha sonra serbest bırakıldı. Türkiye’deki benzer gözaltıları sert dille eleştiren Almanya’nın bu çifte standardı ise tepki çekti.

ÜLKÜCÜ HAREKET’E YASAK ÖNERGESİ



Almanya, MHP bağlantılı Ülkücü hareketi Bozkurtlar adı altında kapatıp faaliyetlerini yasaklayan Fransa hükümetinin izinden gidiyor. Alman parlamentosunda AfD hariç 5 partinin oylarıyla kabul edilen yasak önergesi hükümete gönderildi. Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB), “Yakıştırmaları kabul etmiyoruz. Hiçbir şiddete bulaşmayarak tamamen toplum yararına dini ve kültürel hizmet veriyoruz” tepkisini gösterdi.