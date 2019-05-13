Belarus Türkiye'ye hava savunma sistemi kurma konusunda yardım edecek

Belarus'ta yayın yapan 'Belorusskie Novosti' internet sitesi yazarı Aleksandr Alesin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 16 Nisan'da Ankara'da yaptığı görüşme sonucunda imzalanan mutabakat zaptına ilişkin görüşlerini yazdı.

Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini geliştirmeye çalıştığını ve buna uygun teknolojilerin Belarus'ta bulunduğunu kaydeden Alesin, "Belarus, SSCB tarafından Afrika ve Asya ülkelerine tedarik edilen füze komplekslerini modernize ediyor. Minsk, özellikle S-125 füze savunma sistemini yeniliyor ve bu sistemin en gelişmiş versiyonu olan Alebarda'yı ihraç etmek istiyor ancak yeterli mali kaynaklara sahip değil" dedi.

'TÜRKİYE VE BELARUS ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALAYACAK'

Belarus füze savunma sistemlerine ilgi duyan Türkiye'nin gerekli finansmana sahip olduğunun ve Minsk'in yeni füze sistemlerini test etmek için büyük ihtiyaç duyduğu poligonu sağlayabileceğinin altını çizen Alesin, bazı resmi olmayan kaynaklara göre iki ülkenin hava savunma sistemleri geliştirmek için ortaklık anlaşması imzalayacağını vurguladı.

'BELARUS OTOMATİK HAVA SAVUNMA İDARE SİSTEMİ VEREBİLİR'

Alesin, ön mutabakatın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Ocak'taki Minsk ziyareti sırasında sağlanmış olabileceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "İki ülkenin hava savunma sistemi kurma işbirliği, daha geniş bir niteliğe sahip olabilir. Belarus, Türkiye'ye otomatik hava savunma idare sistemi tedarik edebilir ve Türkiye, bunu kullandığı füze savunma kompleksine entegre edebilir. Bu sistemin temelinde kapsamlı hava saldırısını püskürtmek için kademeli savunma tesis etme düşüncesi yatıyor."