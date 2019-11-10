'Türkiyesiz bir NATO düşünülemez'

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, son dönemde Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanmasına yanıt niteliğinde “Türkiyesiz bir NATO’yu düşünemiyorum. Türkiye’nin ittifakı NATO’nun işleyişi için çok önemli. Bir NATO üyesini korumak için Türkiye’ye çok ihtiyacımız var. Onlar bizim doğu tarafımız. NATO, Türkiye’nin de sayesinde dünya tarihinin en güçlü ve başarılı askeri birliğidir” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ‘yla ilgili endişelerin NATO’ya üyeliğiyle alakalı olmadığını kaydeden Rutte, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli sığınmacı akını hem de terör örgütü DEAŞ konusunda çok fazla sıkıntı çektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un önceki gün söylediği ‘’NATO’da beyin ölümü gerçekleşti’’ sözleriyle ilgili ise “Macron’un bazı endişelerine katılıyorum. Avrupa Birliği’nin (AB) tek başına kendini koruyamayacağı gerçeğini bilmemiz lazım” diye konuştu.