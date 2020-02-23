Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi paylaştı... İtalya'daki koronavirüs alarmında son durum!

Avrupa'da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İtalya'da alarm seviyesi en üst düzeyde yaşanıyor. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 132 kişide koronavirüs tespit edildiği ülkede salgın birinci gündem maddesi oldu.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş sosyal medya hesabından İtalya'daki koronavirüs tehlikesiyle ilgili son durumu aktardı.

Paylaşımında İtalyan gazetelerine manşetlerinde koronavirüse yer verildiğine dikkat çeken bir görsel paylaşan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

#Koronavirüs vakalarında Avrupa’da 1., dünyada 5. sırada olan İtalya’da önlemler arttı. İki kişinin vefatının ardından 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı geldi. Kuzeyde üç bölgede okul ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Serie A’da 3 maç ertelendi. Virüslü kişi sayısı şu an 132.

'KORKUDAKİ ARTIŞI SOMUT BİÇİMDE HİSSETTİM'

İtalya’daki toplam 132 #koronavirüs vakasının 26’sı yoğun bakımda. Korkudaki artışı bugün somut biçimde hissettim. İnsanlar bu meseleyi konuşuyor. Esnafın kaygısı da tırmanışta. Tehlikeyi asgari hasarla atlatmak için bu işi ciddiye almak gerektiğinin herkes farkında.

