'Türkiye'nin Sincar'daki hedefi PKK'

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye’nin Sincar İlçesi’ndeki hedefinin PKK terör örgütü olduğunu söyledi. Irak’ın Duhok kentindeki Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen “Orta Doğu’da Barış ve Güvenlik Konferansı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Musul’un Sincar ilçesindeki PKK hedeflerine yönelik hava operasyonuna ilişkin bir soruya yanıt veren Barzani, “Türkiye’nin bölgeyi bombalamasını istemeyenlerin, Türkiye’ye herhangi bir gerekçe vermemesi gerekiyor. Bu insanlar (PKK) neden Sincar’da? En sonunda bunun bedelini ödeyen de Sincar halkı oluyor. Çünkü Sincar’ın dışından gelip orada olmaması gereken bazı unsurların varlığı nedeniyle bunlar yaşanıyor” dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Sefin Dizeyi ise, Suriye krizinde terör örgütü PKK’nın Suriye Kürtlerine etkisini empoze etmeye kalkışarak oradaki işlerin yönünü değiştirdiğini belirtti. Dizeyi, terör örgütü YPG/PKK’nın bu süreçte ABD tarafından bir güvenlik şirketi gibi kullanıldığını, işleri bitince de terk edildiklerini söyledi.