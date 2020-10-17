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17 Ekim 2020 Cumartesi 22:45 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin rolü büyük diyalog kurmalıyız

Türkiye'nin rolü büyük diyalog kurmalıyız

İtalya Başbakanı Conte, “Türkiye'nin Libya, Suriye ve enerji koridorları gibi dünyanın pek çok yerinde rolü var, diyalog kurmalıyız” dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nden dönüşünde Cenova kentinde İtalyan jeopolitik dergisi Limes’in panelinde soruları yanıtladı. “Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz?” şeklindeki soruya Conte, “Biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz konusunda ilk olarak her zaman Kıbrıs ve Atina ile dayanışmamızı dile getiriyoruz. Haritaya bakıldığında anlamak zor değil, Türkiye’nin stratejik bir rolü var. Sadece Akdeniz’de değil, Orta Doğu’da da. Libya’da, Suriye’de ve pek çok yerde. Enerji, düzensiz göç, güvenlik konularında rolü var. Türkiye ile konuşmaya, diyalog kurmaya ihtiyaç var. AB ile Türkiye arasında bunun olması için çalışmak gerek” yanıtını verdi.

MACRON HAKSIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen yıl sarf ettiği “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti.” sözlerine katılıp katılmadığı sorulan Conte, “Kesinlikle katılmıyorum” dedi.

Tehdit diline Di Maio’dan ret 

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, AB’nin Türkiye’yi tecrit etmesine karşı çıktı. Di Maio, “AB, Türkiye ile diyalog kapılarını kapatmamalı” dedi. AB Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de “tek taraflı” eylemlerde bulunduğu savunularak tehdit dili kullanılmıştı.

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