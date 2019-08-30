Rum bakan: AB gemileri etrafımıza konuşlansın

Helsinki´de gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları gayri resmi toplantısına katılan Angelidis, AB donanmasının koordinasyonuna ilişkin görüşmenin hazırlık aşamasında olduğunu ve Avrupa Birliği´nin belirli bölgelerinin istikrarı ve güvenliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

YUNANİSTAN DESTEKLİYOR

Konuya ilişki ön hazırlığın konseyin komiteleri düzeyinde başladığını ifade eden Angelidis, doğalgaz yataklarının geliştirilmesinin amacının, Avrupa´ya yönelik alternatif bir kaynağın yaratılması olduğunu söyledi. Rum Bakan, "Bu nedenden dolayı AB konudan doğrudan etkileniyor" dedi.

Rum Politis gazetesi, Güney Kıbrıs´ın bu görüşünün Yunanistan tarafından da desteklendiğini, Doğu Akdeniz´in güvenliği konusunun Fransa tarafından da dile getirildiğini yazdı.

Rumlar, Türkiye´nin hem sondaj, hem de savaş gemilerinin Doğu Akdeniz´den çekilmesini istiyor.

(DHA)