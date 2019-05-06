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  3. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinden kaygı duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinden kaygı duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinden kaygı duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, ABD'nin Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerin derin kaygı duyduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin "ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor." açıklamasında bulundu.

Ortagus, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya davet ediyoruz"

Margan Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söylemişti.

(AA)

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