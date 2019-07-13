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Türkmenlerin IKBY'de bakanlık almasında Türkiye'nin desteği etkili oldu

Türkmenlerin IKBY'de bakanlık almasında Türkiye'nin desteği etkili oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü diplomasi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Türkmenlerin bakanlık elde etmesinde belirleyici oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Türkmenlerin bakanlıkla temsil edilme taleplerinde olumlu sonuç alınmasını sağladı.

IKBY'de Mesrur Barzani başbakanlığında kurulan bölgesel hükümette, yerel parlamentodan Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf Selim, "IKBY Bölge Devlet Bakanı" olmuştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkmenlerin yeni hükümette bakanlıkla temsil edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre önce IKBY yönetimiyle paylaştığı tavsiyeler etkili oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki yetkililerle ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı temaslarda Türkmenlerin durumuna da değinerek, hükümette temsil edilmeleri konusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye kamuoyunda dikkatle takip edildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, 29 Nisan'da Erbil'e yaptığı ziyarette IKBY hükümetinde mutlaka Türkmenlere yer verilmesi gerektiğini ve bunun Türkmenlere bir lütuf olmadığını kaydetmişti.

"Bizim de Türkmen kardeşlerimizle bağımızı kimse sorgulayamaz" diyen Çavuşoğlu, "Türkmen kardeşlerimizin de sürece dahil olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da tüm muhataplarına, (Irak) Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına da iletmiştir." demişti.

(AA)

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