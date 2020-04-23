Türkiye'nin Batı'ya yardımları artıyor

ABD, koronavirüsle mücadelede kısa sürede kendi ventilatör (solunum destek) cihazını geliştiren ve seri üretime başlayan Türkiye’den bu konuda yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın 20 Nisan günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Trump, ventilatör cihazının önemli bir parçasının tedariği için talepte bulundu. Erdoğan da, ABD’de Ford’un solunum cihazı üretmek için ihtiyaç duyduğu o parçaya Türkiye’den satış yapılmasına onay verdi.

MASKE DE GİDECEK



Bu parçanın yanı sıra ABD’ye maske, tulum ve benzeri tıbbi koruyucu ekipmanlar da yollanacak. Öte yandan İngiltere’nin Türkiye’den acilen satın aldığı 84 tonluk koruyucu ekipmanın yüklendiği İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait kargo uçağı, Oxfordshire’daki Brize Norton’a vardı. 40 ton malzemenin gönderildiği kalan kısımlar için iki askeri uçağın daha geleceği öğrenildi.