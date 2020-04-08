Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7804
  • 7,3914
  • 359.758
  • 92687.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Sırbistan'ın başkentine ulaştı

Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Sırbistan'ın başkentine ulaştı

Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Sırbistan'ın başkentine ulaştı

Türkiye, Covid-19 salgını ile mücadele eden Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin bir kısmını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova için maske, tulum ve tanı kiti gönderildi. Gönderilen yardım malzemelerinin bir kısmı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yardımın yerine ulaştırıldığı duyuruldu. Yapılan paylaşıma ise, “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK’ya ait uçağımız, ilk durağı olan Sırbistan’a indi. Uçağımızı ve görevli personelimizi Sırbistan Savunma Bakanı A. Vulin ve Bakan Yardımcısı M. Rankovi karşıladı” notu düşüldü.

Türkiye'den Balkan ülkelerine yardım uçağı

İHA


Türkiye'de taburcu edilen kişi sayısı 1582,can kaybı 725

Türkiye'de taburcu edilen kişi sayısı 1582,can kaybı 725

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Batman'da öğretmenlerden Kovid-19 ile mücadeleye destek

Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte adaylar...