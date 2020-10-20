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  • Türkiye'de eğitimini tamamlamıştı... Somali'de Adalet Bakanı oldu
20 Ekim 2020 Salı 00:47 | Son Güncelleme:

Türkiye'de eğitimini tamamlamıştı... Somali'de Adalet Bakanı oldu

Türkiye'de eğitimini tamamlamıştı... Somali'de Adalet Bakanı oldu
AA

Somali'de yeni kabine açıklanırken, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Abdulkadir Muhammed Nur, yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble'nin, uzun zamandır beklenen yeni kabinesini açıklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Roble, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u Adalet Bakanı olarak atadı.

Bakanlar Kurulunun oluşturulmasında akademisyenlere, aydınlara ve toplumun ileri gelenlerine danışan Başbakan Roble, yeni kabinede gençlere ve kadınlara öncelik verdi.

Yeni kabinede Dışişleri ve Maliye bakanları yerini korurken; İçişleri, Savunma, Güvenlik, Bilgi, Eğitim, Petrol, Ticaret ve Bayındırlık İşleri bakanları değişti.

Başbakan Roble tarafından açıklanan yeni kabine, 27 bakan, 17 devlet bakanı ve 26 bakan yardımcısından oluşuyor.

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