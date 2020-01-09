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  3. Türkiye ve Rusya'nın ardından İtalya'da Hafter'e 'çağrıda bulundu: Askeri seçenekten vazgeçin

Türkiye ve Rusya'nın ardından İtalya'da Hafter'e 'çağrıda bulundu: Askeri seçenekten vazgeçin

Türkiye ve Rusya'nın ardından İtalya'da Hafter'e 'çağrıda bulundu: Askeri seçenekten vazgeçin

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbeci General Halife Hafter'e siyasi çözüm önerisinde bulunarak, kendisini 'askeri seçenekten vazgeçmeye' davet etti.

Başbakan Conte’nin, bugün Roma'da Hafter ile yaptığı görüşmeye dair İtalya Başbakanlığından akşam geç saatlerde yazılı bir açıklama yapıldı.

Libya'daki son gelişmeler ile başkent Trablus'ta geçen cumartesi akşamı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'e ait SİHA'larla hedef alınan ve 30 öğrencinin öldüğü askeri okul saldırısına değinilen açıklamada, "Başbakan Conte, Libya'da tırmanan gerginliğe dair güçlü endişelerini belirtti ve Trablus’taki askeri okula yönelik saldırıyı sert şekilde kınadı." ifadeleri kullanıldı.

Tüm bölgenin istikrarına yönelik risklerin sıralandığı belirtilen açıklamada, "Conte'nin Hafter'e siyasi çözüm vurgusu yaptığı ve kendisini askeri çözümden vazgeçmeye davet ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Conte ile Hafter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki görüşmelerinin ardından Libya'da tarafları hızlı bir şekilde ateşkese de çağırdıkları ortak açıklamalarının dikkat çekici yönlerini birlikte yorumladıkları da aktarıldı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı. Hafter, daha önce 4 Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine de UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

(AA)


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