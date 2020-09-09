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  3. Türkiye ve KKTC harekete geçti: Maraş'ın statüsünün 11 Ekim öncesi değiştirilmesi bekleniyor
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:38 | Son Güncelleme:

Türkiye ve KKTC harekete geçti: Maraş'ın statüsünün 11 Ekim öncesi değiştirilmesi bekleniyor

Türkiye ve KKTC harekete geçti: Maraş'ın statüsünün 11 Ekim öncesi değiştirilmesi bekleniyor

Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın statüsünü değiştirmek için Tükiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ortak adım atmaya hazırlanıyor. Kıbrıs'ta 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Maraş'ın 'askeri' statüsünün 'sivil' olarak değiştirilmesi bekleniyor.

Türkiye ve KKTC, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş için ortak adım atma kararı aldı. KKTC Bakanlar Kurulu'nun 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Maraş'a ilişkin askeri statünün 'sivil' olarak değişmesi kararını vermesi bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, bölgenin statüsünün ‘sivil’ olarak değiştirilmesinin ardından, 1974’ten önce Maraş’ta mülkü olanlara çağrı yapılacak.

Mülk anlaşmazlığı olması halinde KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek. Kıbrıs Rumları da TMK’ya başvurabilecek.

KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan ‘vakıf mülkleri’ ile ilgili adımlar atacak. 

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