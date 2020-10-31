Türkiye ve Azerbaycan'a karşı kirli ittifak: BAE'nin Yunan kargo uçağıyla işgalci Ermenistan saflarındaki PKK'lı teröristlere silah gönderdiği ortaya çıktı

Azerbaycan’a karşı Ermenistan’ın yanında yer alan BAE’nin, Dağlık Karabağ’a silah, mühimmat, lojistik ve personel nakli yaptığı tespit edildi.

DHA'nın haberindeki iddiaya göre, BAE, geçtiğimiz günlerde çok sayıda silah ve patlayıcıyı Yunan menşeli bir şirkete ait kargo uçağıyla gönderdi.

KARGO UÇAĞIYLA SİLAH VE PATLAYICI SEVKİYATI

Silah ve patlayıcı dolu kargo uçağının sevkiyat öncesinde izlediği güzergâh da dikkat çekti. BAE Sharjah Havaalanı’ndan kalkan uçak önce Süleymaniye Uluslararası Havaalanına indi. Ertesi gün de buradan silah ve patlayıcı yüklü uçak Erivan Zvatrnots Havaalanı’na indi. Uçaktaki silah ve patlayıcılar daha sonra Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a karşı savaşan PKK’lı teröristlere ulaştırıldı. PKK/KCK’lı teröristlerin işte bu silah ve patlayıcılarla Azerbaycan’da sivil halkı hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

ALİYEV UYARMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ermenistan'a her gün modern silahlar gönderildiğini, bu silahların ne zaman, nereden geldiği konusunda tüm bilgilere sahip olduklarını söyledi. Silahların çoğunun Ermenistan'a bedava gönderildiğini dile getiren Aliyev, "6 adet S-300 füze sistemini imha ettik. Bunların fiyatı belli. Nereden geliyor bu silahlar? Tor, osa uçaksavar sistemlerini, uçaklarını imha ettik. Toçka-U, scud füzeleri nereden geliyor? Ücretsiz verildi ve veriliyor. Buna sessiz kalamayız. Herkes bunu bilsin. Tek başına savaşıyoruz, tek başına" dedi.

PKK’LI TERÖRİSTLER ERMENİSTAN SAFINDA

Öte yandan PKK/KCK’lı teröristlerin Ermenistan saflarında savaştığı da Azerbaycan yetkilileri tarafından paylaşıldı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Suriye ve Irak’tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ’da Ermenistan adına savaştığını açıkladı. Servis, teröristlerin telsiz konuşmalarına ulaşıldığını açıklayarak, söz konusu ses kayıtlarını da paylaştı. Teröristler telsiz konuşmalarında Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını, Karabağ’da Türk askerlerinin bulunmadığı, Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA’ların etkili olduğunu anlattıkları belirlendi.