'Türkiye ve ABD'nin arası kötü olamaz'

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, ABD Kongresi’nden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya geldikten sonra Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde, Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Temaslarında, Suriye başta olmak üzere Irak ve Libya konularını ele aldıklarını belirten Bozkır, “ABD, uzun zamandır yapmadığı bir şeyi yapmaya başlayıp Türkiye’nin Suriye’de şehit verdiği haftanın sonrasındaki tavrını ve alabileceği önlemleri doğru bulduğunu ve Türkiye’nin güvenliğini önde tuttuklarını söyledi. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve ABD’nin birbiriyle kötü ilişki içinde olma lüksü yok” dedi. Bozkır, ABD’nin bölgedeki önemli müttefikinin Türkiye olduğunu, YPG/PKK ile özellikle Suriye bağlamında etkili sonuçlar elde edemeyeceğine dikkati çekti.

F-35 VE S-400’LER

Bozkır, S-400 ve F-35’ler konusunda da görüş alışverişi yaptıklarını aktararak “Bu konuyu siyasilerin konuşabileceği bir konu olmaktan çıkarıp, bu konularda uzman bir komitenin vereceği kararla, nihai adımları hesaplamayı önerdik. Biz, bu tavsiyede daha önce de bulunmuştuk ama ABD kabul etmemişti. Bu görüşmelerimizde bunun, aklıselim bir yol olduğu konusunda da aşağı yukarı bir görüş hasıl oldu” değerlendirmesinde bulundu. ABD’li senatörlerle Libya’daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Bozkır, Türkiye’nin Libya’daki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı anlaşmanın uluslararası hukuk ve meşru çerçeveler içinde yapıldığını ve bu konuda herhangi bir sıkıntı görmediklerini kaydetti.

DİPLOMATLAR İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’a yöneltilen tehditler nedeniyle Türk hükümetinin Rus diplomatların güvenliği için tüm önlemleri aldığını ifade etti. denildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Türk tarafının Rus Büyükelçi’nin güvenliğini sağlamak adına gereken tüm önlemleri aldığından şüphemiz yok” açıklamasını yaptı. Peskov ayrıca “İdlib’de durum bu derece gerginken biz de Türkiye ile sıkı temas içerisindeyiz. Üstelik bu temaslar çeşitli seviyelerde gerçekleştirilmekte. Devlet başkanlarımız iletişim halinde, bu hafta içerisinde telefon görüşmeleri oldu” dedi.

ZAHAROVA’DAN KÜSTAH TWEET

Esad rejiminin masum on binleri hava saldırılarıyla öldürmesine destek veren Rusya’nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Twitter hesabından küstah bir tweet paylaştı. Zaharova İdlib’i kastederek “Davet edilmediğiniz bir ülkenin topraklarında size saldırı olması doğaldır” dedi. Rejimin, destekçileriyle ele geçirmek için karadan ve havadan ateş altına aldığı ve 2 milyona yakın kişinin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı İdlib’de dün de 7 sivil öldü.

YOĞUN SEVKIYAT SÜRÜYOR

Daha önce değişik birliklerden gönderilen ve Kırıkhan ilçesinde konuşlu yaklaşık 400 komando sivil otobüslerle sınır birliklerine gönderildi. Tank yüklü TIR’lar da İslahiye’den geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti. Obüs ve tankların da olduğu 100’den fazla araçlık konvoyla İdlib’e ulaşıldı. Suriyeli siviller, Türk askerlerine el sallayarak, sevgi gösterisinde bulundu ve çay ikram etti.