"Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" Yunanistan'ı korku sardı
Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıyan Yunanistan medyası, "Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıyan Yunanistan medyası, "Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" sorusuna yanıt arıyor.
Star.com.tr'de yer alan haberde Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerileme dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıdı.
Su-35 savaş uçağının F-35'ten pek farkının olmadığını belirten Yunan medyası, "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-35'e eşdeğer bir uçak olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin sahip olduğu S-400'lerin F-35 savaş uçaklarını tespit edebildiğine vurgu yapan Yunan medyası, havada karşılaşmaları durumunda F-35’lerin Su-35 karşısında zayıf kalacağını yazdı.