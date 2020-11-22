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  • "Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" Yunanistan'ı korku sardı
22 Kasım 2020 Pazar 10:12 | Son Güncelleme:

"Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" Yunanistan'ı korku sardı

"Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur"" Yunanistan'ı korku sardı

Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıyan Yunanistan medyası, "Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıyan Yunanistan medyası, "Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. 

Star.com.tr'de yer alan haberde Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerileme dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıdı.

Su-35 savaş uçağının F-35'ten pek farkının olmadığını belirten Yunan medyası, "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-35'e eşdeğer bir uçak olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sahip olduğu S-400'lerin F-35 savaş uçaklarını tespit edebildiğine vurgu yapan Yunan medyası, havada karşılaşmaları durumunda F-35’lerin Su-35 karşısında zayıf kalacağını yazdı.

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