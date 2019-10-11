Türkiye PKK/YPG'yi vurdu, ses onlardan geldi! Fransa'nın derdi belli oldu!

aksam.com.tr

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, Fransa’yı rahatsız etti. Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal yaptırım açıklamasında bulundu. Akşam Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Fransa’nın bu dikkat çeken çıkışlarını yorumladı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü ve Akşam Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadelede, teröre destek veren ülkelerin ortaya çıktığını vurguladı.

FRANSA’NIN DERDİ NE?

Hacısalihoğlu, “Bu sadece Fransa ile sınırlı değil ama Fransa bu konuda tarihsel içerik taşıyor. Bunlar ajandalı ülkeler, terör örgütü PKK’yı kullanarak bölgede istedikleri coğrafi düzeltmeleri yapmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz’de büyük enerji mücadelesi yaparak bölge haklarının zenginliklerle buluşmasını engelleyecek her türlü stratejiyi ortaya koyuyorlar. Türkiye bunları bozuyor.” ifadelerini kullandı.

“FRANSA CUMHURBAŞKANI KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞTÜ”

Terör örgütü PKK ile Fransa’nın tarihsel geçmişi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Paris’te 3 PKK’lının öldürülmesinden sonra Hollande’nin bir açıklaması olmuştu. “Onlarla düzenli olarak görüşürüm” demişti. Bir Fransa cumhurbaşkanı kırmızı bültenle aranan terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle neden görüşür, bunlar zamanında çok konuşulmuştu. Bugün Orta Doğu’ya bırakılan miras, sahte sınırları oluşturan, aynı medeniyetin, inancın ve etniğin birbiriyle olan çelişkileri üzerine kurulmuştur.” dedi

“TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE ETTİKÇE TERÖRE VERDİKLERİ DESTEK ORTAYA ÇIKIYOR”

Suriye’yi, Irak’ı kendi mülkleri gibi gören, orada yaşayan insanları kendi köleleriymiş gibi tanıyan zihniyetin hala var olduğunu belirten Hacısalihoğlu, “Bu sadece Fransa ile sınırlı değil ama Fransa bu konuda tarihsel içerik taşıyor. Bunlar ajandalı ülkeler, terör örgütü PKK’yı kullanarak bölgede istedikleri coğrafi düzeltmeleri yapmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz’de büyük enerji mücadelesini yaparak bölge haklarını zenginliklerle buluşmasını engelleyecek, her türlü stratejiyi ortaya koyuyorlar. Türkiye bunları bozuyor. Türkiye teröre karşı verdiği mücadelede, onların teröre verdiği destek ortaya çıkıyor. Taşıdıkları maske açığa çıkıyor, bunu net görmek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

SURİYE’DEKİ ENERJİ SAVAŞI

Suriye savaşının aynı zamanda enerji savaşı olduğunu da sözlerine ekleyen sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye 30 yıldır terörle uğraşıyor, mücadele ediyor. NATO ne zaman 5’inci maddesini işletti? NATO’nun bir üyesine yapılan saldırlar bütün NATO’ya yapılmış sayılır. NATO’nun hemen harekete geçmesi gerekirken, desteklediler. Fransa PKK’nin siyasi ofislerini kendi topraklarında açtırdı, medya desteği verdi, siyasi destek verdi. "

FRANSA’NIN KENDİ HESAPLARI VAR