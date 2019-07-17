Türkiye mecburen S-400 aldı, F-35 satmamak adil değil

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı kabine toplantısından sonra Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına ilişkin konuştu. ABD'nin resmi Amerika'nın Sesi kanalının haberine göre Trump, "Türkiye ile görüşüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse karmaşık bir durum" diye söze girdi.

Japonya’daki G-20 Zirvesi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a söylediklerini tekrar eden Trump, şöyle devam etti:

100'DEN FAZLA F-35 ALAMAZ

"Türkiye’nin hava savunma sistemine ihtiyacı vardı ama Obama yönetimi Patriot sistemlerini satmadı. Türkiye almak için çok uğraştı. Ne zaman Patriot kadar iyi olmayan bir sistemi Rusya’dan almak zorunda kalınca, bir anda herkes ‘Tamam o zaman size Patriot satalım’ dedi." Trump, ABD Kongresi'ndeki Türkiye’ye F-35 savaş uçakları teslimatının yapılmaması girişimine de değindi. "Türkiye 100’den fazla F-35 uçağı sipariş etti. Daha da fazlasını sipariş etmeyi planlıyor. Ama Rus yapımı bir füze sistemi olduğu için, 100’den fazla uçak almaları yasak" diyen Trump, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye'nin bize çok iyi davrandığı, bizim ise Türkiye’yi başka bir füze sistemi satın almaya zorlandığımız için 'size F-35 savaş uçaklarını satmayacağız' dediğimiz bir durumun içindeyiz. Ben diğer ülkeleri savunmam, Türkiye’yi de savunmam. Sadece Erdoğan’la iyi bir ilişkimiz var. Patriot sistemlerini çok almak istedi. Ama gerçekten istemediği bir sistemi almak için Rusya ile anlaştı. Bir anda biz de dedik ki tamam size Patriot satalım. Rus füze sistemi satın aldığı için milyarlarca dolarlık uçağı şimdi satmamıza izin verilmiyor. Bu adil bir durum değil."

ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye için "İçinde bulundukları durum çok zor" ifadesini kullanan Trump, "Bizim de ABD olarak içinde bırakıldığımız durum çok zor. Buna rağmen çözmeye çalışıyoruz. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump, Türkiye açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya dönerek "Eklemek istediğin bir şey var mı" diye sordu. Pompeo da "Hayır efendim, bence gayet iyi açıkladınız" dedi.

12. uçak da indi

Rusya’dan alınan S-400 savunma sistemi malzemelerinin sevkıyatı dün de devam etti. Milli Savunma Bakanlığı, malzemelerin sevkıyatı kapsamında 10, 11 ve 12. kargo uçaklarının Mürted Hava Meydanı’na indiğini açıkladı.