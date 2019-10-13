Türkiye karşıtı ABD önerisini Rusya veto etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Suriye’ye dönük harekatın durdurulması çağrısı Rusya ve Çin oylarıyla reddedildi. Associated Press’te yer alan habere göre, ABD’nin hazırladığı Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyindeki askeri eylemleri yerine diplomatik kanalları kullanmaya çağıran yeni bildiri BMGK’de Rusya ve Çin tarafından reddedildi. Suriye’nin “egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü’’ vurgusu yapılan metinde Suriye’deki krizin askeri yollarla değil BMGK’nin 2254 sayılı kararının uygulanması ile çözülebileceği belirtildi.

ÖNCEKİ TASLAKTAN FARKLI

Önceki taslakta Türkiye’ye harekatı durdurma çağrısı yapılmazken, bu kez böyle bir çağrıda bulunuldu. İlk metinde Türkiye’nin endişelerinin ‘’meşru’’ olduğu belirtilirken, yenisinde bu ifadeye yer verilmedi.