Türkiye İran'dan girişi yasakladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına yönelik Türkiye’nin alacağı tedbirlere ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Koca, dün itibarıyla en son İsrail ve Lübnan dahil olmak üzere 32 ülkede toplam koronavirüs vaka sayısının 74 bin 402 ve toplam 2 bin 464 ölüm bildirimi olduğunu belirtti.

ALARM ANLAMINA GELİYOR

“Erken aldığımız tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı ve salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık” diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: “Hastalığın komşumuz İran’da artış göstermesi bizler için alarm anlamına geliyor. Bugün itibarıyla İran’da toplam vaka sayısının 43, ölüm sayısının ise 8 olarak kaydedildi. İran’la 3 adet kara hudut kapımız mevcut: Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy ve Hakkari Esendere. Buna ilaveten Iğdır’dan Özerk Nahçıvan Bölgesi’ne açılan Dilucu Sınır Kapısı da mevcut. İran’daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.”

UÇUŞLAR TEK YÖN OLACAK

“İran’dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı durduruldu. Yani İran’dan Türkiye’ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye’den İran’a gidişler ise devam ediyor olacak.”

VAN’DAKİ 5 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

“Van Devlet Hastanesi’nde soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişinin test sonuçları koronavirüs açısından negatif çıktı” diyen Koca, “Sağlık sistemimiz bu türden salgınlarla baş edebilecek kadar güçlüdür. Vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemler önceden belirlendi. Endişe edecek bir durumun olmadığını söylemek istiyorum” dedi.

KIBRIS’TAN İYİ HABER

KKTC’de Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E’den alınan örnekler negatif çıktı.

GÜNEY KORE ALARMDA

Güney Kore’de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e, toplam vaka sayısı ise 602’ye yükseldi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, hükümetin vakalarda artış yaşanmasının ardından ülkedeki alarm seviyesinin 4 olan en yüksek seviyeye yükselttiğini açıkladı. İsrail, Kovid-19 nedeniyle, Seul’den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na girmesine izin vermedi.

4 MAÇA ERTELEME

İtalya Serie A’da dün oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria ve Torino-Parma maçları ileri tarihte ertelendi.

12 EYALETTE OKULLAR TATİL

İtalya’da vaka sayısı 79’a çıkarken, 2 kişinin yaşamını yitirdi. İran’da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 8’e, toplam vaka sayısı ise 43’e yükselirken; Kum, Tahran, Elburz, Merkezi, Gilan, Hamedan, Kazvin, Golistan, Mazenderan, Hamedan, Erdebil ve Zencan eyaletlerinde hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. Salgın nedeniyle dünya genelinde meydana gelen can kaybı sayısı ise toplam 2 bin 461’e çıktı.

JAPONYA’DA VAKA SAYISI 769’A ÇIKTI

Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde 4 kişilik bir ailenin virüse yakalandığı açıklandı. Ayrıca son testlerde negatif çıktıktan sonra karantina gemisinden tahliye edilen bir kadın yolcunun da eve döndükten sonra virüs taşıdığı anlaşıldı. Bugüne kadar 3 kişinin öldüğü Japonya’da vaka sayısı 769’a yükseldi.

32 ÜLKEYE YAYILDI, ÇİN’DE YAVAŞLADI

Koronavirüs nedeniyle Çin genelinde ölü sayısında gerileme görülürken, Kovid-19 salgını 32 ülkeye yayıldı. Güney Kore, İtalya ve İran’daki vaka sayılarında ise büyük artış kaydedildi. Güney Kore resmi haber ajansı, ülkede önceki gün 123 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısının 556’ya, can kaybı sayısının ise 4’e çıktığını açıkladı.

ÇİN’DE 2345 KİŞİ ÖLDÜ

Çin’de cumartesi günü koronavirüsü salgını nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, toplam can kaybı sayısının 2 bin 345’e yükseldiği açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, toplam vaka sayısının da 77 bin 41’e çıktığını açıkladı. Hubei eyaletindeki cezaevlerinde 32 yeni vaka görüldü. Ulusal Sağlık Komisyonu, Kovid-19 için geliştirilen aşıların klinik testlerinin nisan ayı sonlarında başlayabileceğini bildirdi.

(AA)