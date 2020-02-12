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  3. ABD köşeye sıkıştı: Türkiye programdan çıkarsa üretim maliyeti artacak

ABD köşeye sıkıştı: Türkiye programdan çıkarsa üretim maliyeti artacak

ABD köşeye sıkıştı: Türkiye programdan çıkarsa üretim maliyeti artacak

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına bağlı olarak uçağın üretim maliyetinin artacağı ve üretim miktarının düşeceği bildirildi. Trump'ın, "Amerika'nın Geleceği" başlıklı 2021 mali yılı bütçe teklifinde, "Ortağın (Türkiye) F-35 programından çıkarılması sonucunda, tedarik zinciri kaynakları, söz konusu bileşenler için daha yüksek fiyatlandırmaya sahip alternatif üretim kaynaklarına geçeceğinden dolayı maliyet de artacaktır." denildi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması sonrası Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasına karar vermişti. 2021 mali bütçe teklifinde bu kararın F-35'in hem maliyetini artıracağı hem de satışını düşüreceği bildirildi.

Star.com.tr'de yer alan habere göre, Trump'ın, "Amerika'nın Geleceği" başlıklı 2021 mali yılı bütçe teklifinin 64. sayfasında, şunlar kaydedildi:

"F-35'in 15. üretim partisi, üretim ortağına (Türkiye) satışın durdurulması nedeniyle yabancı askeri satışların toplam miktarı 14. üretim partisine kıyasla daha düşük üretim miktarına sahiptir. Ortağın (Türkiye) F-35 programından çıkarılması sonucunda, tedarik zinciri kaynakları, söz konusu bileşenler için daha yüksek fiyatlandırmaya sahip alternatif üretim kaynaklarına geçildiğinden maliyeti de artacaktır."

Belgenin devamında, "Bu faktörler, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Program Ofisi'nin önceki yıllarla karşılaştırılabilir üretim tasarrufları etme yeteneğini zorlayabilir." denildi.

Türkiye, Mart 2020'ye kadar F-35 parçalarını ve bileşenlerini Lockheed Martin'e “iyi niyet jesti” olarak üretmeye ve tedarik etmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'ye F-35 programından çıkarılmasının ardından Rusya tarafından Su-57 teklif edildi ancak Ankara, Su-57'nin satın alınması konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadı. Türkiye bunun yerine kendi yerli savaş uçağını geliştirmeye odaklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta Kırıkkale'de mühimmat tesisinin açılış törenine verdiği demeçte, "Tasarım ve üretimin her aşamasında yerli olacak savaş uçağımızın 2023 yılında hangardan çıkacağını umuyorum." açıklamasında bulunmuştu.


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