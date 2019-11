Türkiye doğruladı: Bağdadi'nin ablası yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.

"DAHA FAZLA KÖTÜ ADAMIN YAKALAMAMIZA YARDIMCI OLABİLİR"

Associated Press (AP), Türkiye'nin Bağdadi'nin ablası Rasmiya Avad'ı, Azez yakınlarında yakaladığını duyurdu.

Haberde, 65 yaşındaki Rasmiya Avad'ın, eşi, gelini ve 5 çocuğu ile birlikte yaşadığı bir konteynerde yakalandığı belirtildi.

AP'ye konuşan üst düzey Türk yetkili, Avad'ın yakalanmasını istihbarat açısından bir "altın madeni" olarak değerlendirerek "DEAŞ hakkında bildikleri daha fazla kötü adamın yakalamamıza yardımcı olabilir" dedi.

ALTUN: TÜRKİYE'NİN TERÖRE KARŞI MÜCADELESİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medyadan "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ideolojisine veya orijinine bakmaksazın hız kesmeden devam ediyor" mesajını paylaştı.

Altun İngilizce paylaşımında "Bağdadi'nin ablasının yakalanması teröre karşı yürüttüğümüzün operasyonların başarısının bir başka örneği" ifadesini de kullandı.

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.



The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations.