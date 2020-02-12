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Türkiye, ABD ve İngiltere BAE'nin üst düzey yöneticilerinin tutuklanması için başvuruda bulundu

Türkiye, ABD ve İngiltere BAE'nin üst düzey yöneticilerinin tutuklanması için başvuruda bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) paralı askerlerinin Yemen'deki sivillere karşı işlediği savaş suçları gerekçesiyle Türkiye, ABD ve İngiltere'nin, BAE'nin üst düzey yöneticilerinin tutuklanması için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Türkiye, İngiltere ve ABD'nin, Yemen'de savaş suçları işledikleri ve işkence yaptıkları şüphesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üst düzey yetkililerinin tutuklanması başvurusunda bulunduğu bildirildi.

İŞKENCE VE SAVAŞ SUÇU

Sabah'ın Reuters'e dayandırdığı haberine göre, bugün yapılan başvuruda, BAE ve paralı askerlerinin 2015 ve 2019'da Yemen'deki sivillere karşı işkence ve savaş suçlarından sorumlu oldukları ifade edildi.

Habere göre, 3 ülke bu iddia edilen suçlarla ilgili en kısa sürede soruşturma açılması talebinde bulundu.

ARALARINDA ASKERİ YÖNETİCİLER VAR

Şüpheliler arasında; BAE ve ABD'de ikamet eden ancak düzenli olarak İngiltere'ye seyahat eden BAE'li siyasiler ve askeri yöneticiler bulunuyor.


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