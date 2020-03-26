Türk ve Müslüman düşmanı terörist Tarrant, hakkındaki 92 suçlamanın tamamını kabul etti

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde ibadet halindeki Müslümanları katleden terörist Brenton Tarrant, 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör saldırısından suçlu bulundu.

New Zealand Herald’da yer alan habere göre, 15 Mart 2019 Christchurch kentindeki Nur Mescidi ve Linwood İslam Merkezi’ne yönelik terör saldırısında aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan Tarrant, önceki ifadelerinin aksine tüm suçlamaları kabul etti.

Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde görülen duruşmaya video bağlantısıyla katılan Tarrant, Haziran 2019’da görülen duruşmada reddettiği tüm suçlamaları bu kez kabul etti.

51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör eylemi suçlarından oluşan toplam 92 suçlamayı kabul eden Tarrant’ın cezası bir sonraki duruşmada açıklanacak.

Nur Mescidi’de yönelik saldırıda eşini kaybeden Farid Ahmed, Tarrant’ın suçunu kabul etmesiyle ilgili olarak Yeni Zelanda Televizyonu’na yaptığı açıklamada, “Tarrant için çok dua ettim. Sonunda doğru yolu seçti. Suçluluk hissediyor olması sevindirici. Bu iyi bir başlangıç.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur Mescidi ve Linwood İslam Merkezi’ndeki Müslümanlara yönelik olarak 15 Mart 2019 tarihinde düzenlenen terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Brenton Harrison Tarrant isimli terörist, saldırıdan hemen önce yayımladığı sözde manifestosunda Türk ve Müslüman düşmanlığını öne çıkarmıştı.

Saldırıda yaralanan 3 Türk vatandaşından biri olan Zekeriya Tuyan, 48 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.